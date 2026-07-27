​Ci sono serate in cui la musica travalica la semplice esecuzione per farsi rito, appartenenza, prodigio acustico ed emotivo.

Nell'ambito del Barumini Music & Heritage Festival — tassello prezioso del Festival Multidisciplinare Sardegna — la performance di Francesco Demuro ai piedi di Su Nuraxi ha segnato uno di quei momenti destinati a rimanere scolpiti nella memoria collettiva. Il tenore portotorrese ha regalato al pubblico una prova monumentale, dimostrando non solo perché sia oggi una delle voci di grazia e liriche più richieste nei templi della lirica mondiale, ma quanto il legame con la propria terra sia la vera linfa vitale del suo canto.

​“Ho cantato all’Arena di Verona, sotto il Partenone, al teatro romano di Orange… tanti posti belli, ma Su Nuraxi... è unico! Mi sembra di cantare nel grembo di mia madre!" -esordisce il tenore, scosso nell'intimo di fronte al palcoscenico naturale raro e prezioso- "Questa è la mia terra, e lo affermo e rivendico con orgoglio. Terra che mi ha dato una forza immensa: poter vivere e affrontare questo mondo così difficile... giorno dopo giorno cerchiamo di tenere duro, ma il problema non è arrivare, è restare a questi livelli!".

Parole che sintetizzano il sentire di un uomo che, pur trionfando nelle realtà mondiali, non ha mai reciso le radici. Demuro è la Sardegna che vince nel mondo, una bandiera d'orgoglio per un'intera Isola.

Il cantante è reduce da un periodo di straordinaria intensità professionale, culminato nelle recenti e acclamatissime sette recite de "I Puritani", alla Royal Opera House di Londra (titolo che mancava nel teatro britannico da 35 anni), affrontate con disciplina ferrea... e con il sostegno fondamentale "Di mia moglie che mi sopporta e supporta”, ricorda affettuosamente dal palco.

Dal punto di vista puramente vocale, la serata è stata una dimostrazione di dominio tecnico assoluto -grazie a cui Francesco supera anche la necessità di amplificazione con microfono-. Il tenore possiede un'emissione naturale, sfogata, sostenuta da un fiato che pare infinito e da un passaggio all'acuto di straordinaria omogeneità, come da lui stesso sottolineato con profonda umiltà: “Quello che sentite dalla mia voce è puro, nel bene e nel male, grazie a due corde vocali che mi ha dato il Padreterno e che vibrando trasmettono emozioni.”

L'apertura mozartiana ("Un'aura amorosa", dal Così fan tutte) ha subito messo in luce la morbidezza del timbro e l'inflessibile controllo del fiato; la tenuta delle mezze voci sul passaggio di registro ha garantito un legato impeccabile, essenziale per restituire la linea nobilissima del brano.

​Segue “Una furtiva lagrima” (dall’Elisir d’amore di Donizetti), brano proposto per la prima volta all'Arena di Verona nel 2008, e fortunato debutto -due anni dopo- alla Scala di Milano. L'esecuzione è stata una prova di chiaroscuro: il timbro malinconico, la precisione della forcella dinamica sulle note acute e il pianissimo smorzato con perizia tecnica sul "Cielo, si può morir!" hanno lasciato il pubblico con il fiato sospeso.

La svolta verdiana del programma riporta all'origine del mito e alla maturità vocale: ​“Quando le sere al placido” (da Luisa Miller di Verdi) riporta cuori e menti a un ricordo indelebile: l'audizione a Parma nel 2007, quando un signore di nome Mauro Meli intravide il talento del giovane ragazzo sardo e gli affidò il debutto veridiano nelle terre del Maestro.

Un'interpretazione dove Demuro ha mostrato la necessaria muscolatura vocale: la cavata è nobile, l'accento doloroso, e la tenuta dell'acuto finale dimostra una proiezione acustica eccellente che spinge la voce a superare gli spazi aperti.

​“Lunge da lei... Miei bollenti spiriti... O mio rimorso” (dalla Traviata) -cantata per due anni consecutivi tra Londra e Parigi, al fianco di colleghi del calibro di Diana Damrau- permette di apprezzare il fraseggio di Alfredo, che Francesco propone con la freschezza del giovane innamorato, seguito da una cabaletta eseguita con squillo incisivo, attacco netto del do acuto e ampiezza di fiato sorprendente (...se non si sapesse di cosa è capace questo cantante!).

La parte centrale del concerto si svolge nel segno di colore e introspezione, con la transizione al repertorio verista. ​“Firenze come un albero fiorito” (dal pucciniano Gianni Schicchi), brano chiave del percorso artistico -debuttato a Londra sotto la bacchetta di Antonio Pappano- richiede una freschezza quasi tenorile da "tenore di grazia", con salite rapide e brillanti al registro acuto per descrivere la giovinezza della città toscana.

“Il lamento di Federico” (dall'Arlesiana di Cilea) è un banco di prova sul pianto controllato che evita il verismo di maniera o l'uso di portamenti eccessivi, cantato con la purezza della linea, sfruttando la risonanza di testa per un "O mia insidia!" carico di disperata bellezza.

​“Pourquoi me réveiller” (dal Werther di Massenet), eseguito di recente al Teatro San Carlo di Napoli, richiede una condotta di canto elegiaca, tipicamente francese. Demuro risolve la scrittura tormentata con una morbidezza di emissione eccezionale, piegando il suono su mezze voci struggenti nell'invocazione al soffio della primavera.

Finale e bis "col botto" sono affidati a capolavori del repertorio popolare: "E lucevan le stelle” (Tosca) e "Che gelida manina” (Bohème) presentano la drammaticità di Cavaradossi e la poetica di Rodolfo, affrontate con equilibrio ideale. Nella Tosca, la sfumatura sulla parola "disciogliea" e il crescendo drammatico finale mostrano la capacità di scurire il timbro senza appesantirlo. In Bohème, l'attacco del do d'attacco ("Chi son? Sono un poeta") è limpido, aereo, proiettato con naturalezza.

​“La donna è mobile” (Rigoletto), classico verdiano del repertorio tenorile, viene proposta con estrema disinvoltura. Qui emergono la brillantezza ritmica e la souplesse vocale: l'emissione è leggera, il fraseggio ironico e scanzonato, culminante in un acuto finale nitido e proiettato con naturalezza, senza alcuna tensione sul collo.

Il vero e proprio culmine emotivo e vocale della serata è affidato al "Nessun dorma" (Turandot): affrontare la celebre aria di Calaf all'aperto richiede un perfetto controllo del sostegno addominale e della maschera facciale per far correre il suono. Francesco non forza mai la natura della sua voce verso il registro lirico-spinto: mantiene la purezza del timbro nell'incipit intimo e sognante ("Nessun dorma... Tu pure, o Principessa"), per poi aprire gradualmente la cavata. La salita al celebre Si naturale sul finale di "Vincerò!" è un prodigio di squillo e tenuta d'aria, sostenuto da un fiato d'acciaio che ha fatto risuonare la nota tra le pietre di Su Nuraxi, scatenando un'ovazione travolgente.

L'artista, orgoglio isolano e talento internazionale, non ha solo offerto una prestazione vocale da manuale; ha mostrato come l'arte suprema del canto lirico possa fondersi con l'anima di un territorio. Tra la precisione dell'impostazione belcantistica e la generosità con cui si è speso sul palco, il tenore sardo ha regalato al festival e alla sua gente un momento di autentica magia.

​“Spero che portiate nel cuore le emozioni di questa serata al nuraghe. Per me è stato meraviglioso" -afferma congedandosi-.

​Un congedo che ha il sapore di una promessa: finché ci saranno voci così pure e viscerali, e luoghi così carichi di storia a far loro da cassa di risonanza, la grande musica continuerà a vivere, emozionare e rendere orgoglioso un popolo intero.

Al di là dei do di petto, della tecnica impeccabile e degli applausi nei teatri più prestigiosi del mondo, ciò che risuona più forte al termine di una serata simile è la consueta umanità dell’uomo Francesco Demuro. Dietro il professionista acclamato a Londra, Parigi o Milano, c’è una persona d'altri tempi, mossa da un’umiltà rara e genuina.

Un uomo che non ha perso la semplicità del ragazzo spinto dalla passione che si presenta a un'audizione quasi per caso (e, ancor prima, che scopre la musica mentre aiuta la madre al bar del paese, per poi divertirsi nelle interminabili gare a chitarra), guidato da un talento puro e dal coraggio di mettersi in gioco.

La sua vera grandezza sta proprio nel non essersi mai isolato nel piedistallo del successo, nella sensibilità di ringraziare chi gli sta accanto, di riconoscere la fatica del quotidiano e di guardare la propria terra con gli stessi occhi pieni di rispetto e gratitudine di un figlio devoto.

​È in questo incontro tra la verità dell'uomo e la magia del canto che si rivela il valore più alto della musica. In un mondo spesso frammentato e faticoso, la musica non è un mero esercizio estetico né un semplice intrattenimento: è un linguaggio universale, una cura per l'anima e un faro nella notte. Ha il potere straordinario di abbattere il tempo, mettendo in comunicazione le pietre millenarie di una civiltà antica con il battito cardiaco di chi ascolta oggi.

Quando un grande artista mette il proprio cuore e le proprie corde vocali a nudo sul palco, la musica compie il suo prodigio più bello: ci riavvicina alla nostra parte più profonda, ci consola, ci unisce e ci dona quella forza immensa di cui tutti abbiamo bisogno per continuare a camminare, a credere, a vivere... a sognare.