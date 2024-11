Intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri per un incidente stradale sulla Statale 131, all'altezza del Km 30, nei pressi del bivio per Villagreca (Sud Sardegna), in direzione Sassari, dove sono rimaste coinvolte tre autovetture tra cui una Fiat Panda che a seguito dell'impatto si è ribaltata sulla carreggiata.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto era presente il personale sanitario del servizio territoriale di emergenza che ha soccorso una donna trasferita all'ospedale Policlinico di Monserrato per accertamenti, mentre gli altri occupanti dei veicoli coinvolti hanno rifiutato i controlli da parte del personale sanitario.

Accorse anche le forze dell'ordine di competenza per gli accertamenti e i rilievi di legge.