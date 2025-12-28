Controlli straordinari dei Carabinieri nella notte tra Villacidro, San Gavino Monreale e Gonnosfanadiga. Un servizio coordinato a largo raggio ha portato alla denuncia di due giovani per guida in stato di ebbrezza e detenzione di sostanze stupefacenti, oltre alla segnalazione amministrativa di un altro ragazzo come assuntore.

L’operazione, condotta dai militari della Compagnia di Villacidro e delle Stazioni territoriali, era mirata alla prevenzione dei reati, al contrasto dell’abuso di alcol e droga alla guida e al controllo della circolazione stradale.

Nel corso della nottata sono stati controllati 44 veicoli e 65 persone, con due perquisizioni personali e una domiciliare.

Il primo deferimento riguarda un operaio di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Per lui è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria, il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo, come previsto dal Codice della Strada.

Nel corso degli stessi controlli, i Carabinieri hanno denunciato anche un 21enne disoccupato, residente nel Medio Campidano e già conosciuto dalle forze di polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati un bilancino di precisione, una lametta intrisa di droga, 100 euro in contanti, circa 27 grammi di cannabis e 0,5 grammi di ketamina.

Un terzo giovane, studente di 20 anni, è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente cannabis.

I controlli, fanno sapere dall’Arma, proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire maggiore sicurezza sulle strade e nei centri abitati del territorio.