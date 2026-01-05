Durante la scorsa notte, i Carabinieri di Villacidro hanno condotto controlli mirati con il supporto delle pattuglie della Stazione di Gonnosfanadiga e del Nucleo Operativo e Radiomobile, affiancate da militari in abiti civili. Le operazioni hanno interessato il Comune di Gonnosfanadiga e alcuni centri vicini, coinvolgendo più di 35 persone e circa 40 veicoli, attraverso posti di controllo dislocati sia nel centro abitato che sulle strade circostanti, comprese quelle rurali.



Questi servizi, che continueranno nei prossimi giorni nel territorio della Compagnia di Villacidro, fanno parte di un piano più ampio di prevenzione stabilito dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari. L'obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini, prevenire comportamenti pericolosi per la collettività, contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e soprattutto prevenire i reati predatori che minacciano la sicurezza pubblica.



Le forze dell'Arma continueranno a vigilare costantemente sul territorio nei prossimi giorni, mantenendo alti standard di sicurezza e di presenza nelle aree urbane della provincia per garantire la protezione della comunità locale.