Sequestro di un'arma, da parte dei Carabinieri di Arbus, al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Nostra Signora di Bonaria" a San Gavino Monreale, su segnalazione del personale sanitario.



L'accaduto la scorsa notte, quando un agricoltore rumeno di 48 anni, residente nella provincia del Medio Campidano, secondo quanto riferito dai militari ha consegnato spontaneamente un coltello a serramanico di 23 centimetri con lama da 11 centimetri al medico di turno durante il triage.



Dopo aver identificato l'uomo e ricostruito l'accaduto, i militari lo hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria per il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere.



