Un nuovo interrogatorio di Igor Sollai, il 43enne detenuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere, è iniziato alle 16. Sollai ha ammesso di aver ucciso la moglie Francesca Deidda, di 42 anni, scomparsa da San Sperate il 10 maggio scorso.

I resti della donna sono stati trovati il 18 luglio in un borsone tra Sinnai e San Vito. Dopo una confessione di 4 ore lo scorso 22 novembre, in cui ha descritto come ha ucciso la moglie con un martello durante una lite sul divano, Sollai ora dovrebbe spiegare il motivo del suo gesto.

I suoi avvocati, Carlo Demurtas e Laura Pirarba, si sono presentati in carcere a Uta per l'interrogatorio, che si prevede possa durare fino a tarda sera. Si attende di sapere se Sollai ha rivelato il presunto movente dell'omicidio, ipotizzato come legato a un'assicurazione sulla vita del valore di 100mila euro.