Incidente stradale questa mattina lungo la Strada Provinciale 60, nel territorio comunale di Villacidro. Intorno alle 7:30 i Carabinieri sono intervenuti al chilometro 12+100 dopo la segnalazione di un’uscita di strada.

Secondo quanto ricostruito finora e salvo ulteriori accertamenti, il conducente di una Renault Clio avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di verifica, finendo fuori dalla carreggiata. Alla guida si trovava un operaio di 59 anni, residente a Villacidro; con lui viaggiava un passeggero, anch’egli operaio, di 54 anni, residente nello stesso comune.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e i militari del Nucleo Radiomobile. A seguito dell’impatto, entrambi gli occupanti hanno riportato ferite che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale. Il conducente è stato trasportato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, mentre il passeggero è stato accompagnato al Policlinico di Monserrato. Per entrambi è stato assegnato il codice rosso in relazione alla dinamica del sinistro, ma le loro condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.