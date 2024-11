Tragedia a Nurri poco dopo le ore 20 della serata di ieri, domenica 10 novembre, quando l'80enne Umberto Melis ha purtroppo perso la vita in un incendio nella sua casa di via Segni, probabilmente per intossicazione a causa del fumo. A stabilire le cause certe del decesso sarà il medico legale, giunto sul posto.

Le fiamme, di origine al momento ancora sconosciuta, hanno divorato l'abitazione in periferia. I Vigili del Fuoco di Sorgono e Mandas, insieme ai soccorritori del 118 di Isili, sono intervenuti senza successo nel tentativo di salvare l'uomo anziano intrappolato tra le fiamme, estinguendo le fiamme per la successiva messa in sicurezza del sito e le prime indagini di polizia giudiziaria atte a ricostruire la vicenda.

Sul posto è giunto anche il funzionario di guardia dei vigili del fuoco di Nuoro, presenti anche i carabinieri locali.