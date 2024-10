Dimissioni nel coordinamento provinciale del PDL nel Medio Campidano.

Abbandonano l’incarico l’ex coordinatore Ettore Melis, Dario Piras, consigliere comunale di Villacidro e Marco Pibiri del direttivo movimento UNIDOS del Medio Campidano.

«Le motivazioni della nostra scelta sono tante - spiega Melis -, innanzitutto il Coordinamento non ha mai svolto le sue funzioni, le riunioni sono state rarissime e con una totale assenza di un’azione politica sul territorio».

Marco Pibiri espone le motivazioni di una scelta presa in modo congiunto. «La causa principale di questo allontanamento – dice Pibiri - è motivata dal fatto che come sardi non possiamo più tollerare i disimpegni e gli accordi traditi del governo Centrale nei confronti della nostra bistrattata isola».

La decisione accomuna i tre consiglieri dimmisionari. «Il nostro impegno politico – conclude Piras - continua in modo più energico e convinto che mai solo ed in modo esclusivo con il movimento "UNIDOS” l’unico che si fa carico dei problemi dei sardi».