E’ risultato positivo al tampone, ora si attende la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità: il paziente è un medico in forza al Santissima Trinità (reparto Infettivi) e potrebbe (per ora è solo una ipotesi non confermata), aver contratto il virus essendo stato a contatto con l’imprenditore cagliaritano rientrato dal soggiorno a Rimini per la fiera della birra artigianale.

L’uomo - così come confermato anche dall'Ufficio Stampa della Regione Sardegna - è comunque a casa in quarantena e non sarebbe stato necessario il trasferimento in ospedale: in via precauzionale i colleghi con cui è venuto a contatto sono stati sottoposti anche loro a test e messi in quarantena precauzionale.