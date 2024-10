Una medaglia d'oro al valore civile è stata conferita alla memoria di Marino Terrezza, l'agente della Polizia stradale di Nuoro di 36 anni, morto in servizio travolto da un'auto mentre soccorreva un'automobilista in panne, sulla Statale 131 a Posada, la mattina del 28 luglio 2021.

Questa mattina a Roma, durante la cerimonia per il 171/o anniversario della Polizia di Stato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha consegnato il riconoscimento alla compagna del poliziotto scomparso, Silvia Dalu, e al figlio Daniel di 7 anni. La famiglia viveva a Orosei e la sindaca Elisa Farris ha sottolineato come il riconoscimento "era doveroso e sono contenta che la vedova e l'orfano di Marino Terrezza abbiano ricevuto la medaglia dalle massime autorità del Paese: la presidente Meloni, il capo della Polizia Lamberto Giannini e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi"

"E' stata una tragedia grandissima in cui ha perso la vita un giovane padre di famiglia mentre per il suo lavoro aiutava chi era in difficoltà in strada. Anche noi come amministrazione comunale abbiamo voluto ricordare Marino nostro concittadino con una lapide posizionata in piazza Su Rimediu sotto un olivo messo a dimora dalla Polizia di Stato proprio in memoria di Marino Terrezza in modo che l'uomo e il suo gesto non vengano dimenticati" ha aggiunto la sindaca di Orosei.