Meana Sardo e Meana di Susa hanno sancito ancora una volta i legami di un gemellaggio nato dodici anni fa. Lo scorso fine settimana nel paese valsusino è stata organizzata una grande festa che ha visto trionfare i colori di un Sardegna ricca di storia, tradizioni e cultura.

Nella giornata di sabato 17 è andata in scena la festa della tosatura, mentre il Coro polifonico "Mediana" di Meana Sardo, diretto da Federico Dichiara, ha intrecciato le voci nel teatro Reggio di Torino. Il concerto è stato organizzato dall’associazione dei Sardi in Torino "A.Gramsci" nell'ambito della Festa della Musica, nata in Francia nel 1976 per festeggiare il solstizio d'estate. L'Associazione dei Sardi a Torino partecipa da tanti anni all’evento promuovendo la cultura musicale della Sardegna.

Per il Comune di Meana Sardo era presente l’assessore Antonello Carboni. “E’ stato un grande evento che ci ha dato la possibilità di abbracciare i tanti sardi emigrati e di rinnovare il rapporto d’amicizia e di stima con la comunità di Meana di Susa. Ringrazio il circolo di Torino e il Comune valsusino nella persona del sindaco Adele Cotterchio”.

Il gemellaggio tra i paesi di Meana Sardo e Meana di Susa è stato sancito il 2 luglio del 2006. L’occasione della rievocazione è nata da un’idea del circolo degli emigrati sardi di Torino.

Il Comune di Meana Sardo, anche grazie alla collaborazione della Pro loco, ha promosso i prodotti locali con la degustazione dei vini e del formaggio del caseificio sociale.