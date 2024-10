Il 27 e 28 marzo prossimi il gruppo milanese “mdi ensemble” arriverà per la prima volta in Sardegna per promuovere il documentario “See the Sound - Homage to Helmut Lachenmann”. Il palcoscenisco sarà quello della Facoltà di Studi Umanistici (via Is Mirrionis, 1, Aula Magna ‘Motzo’) dell’Università di Cagliari

La tappa sarda del gruppo specializzato in musica d’arte contemporanea è organizzata dal Centro per l’educazione ai linguaggi del cinema, degli audiovisivi e della multimedialità diretto da Antioco Floris (Celcam), dal Laboratorio interdisciplinare sulla musica diretto da Ignazio Macchiarella (Labimus), dal Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell’Ateneo di Cagliari e dall’associazione Spaziomusica presieduta da Marcello Pusceddu.

Nel primo appuntamento (mercoledì 27 marzo alle 17.00) saranno proiettati estratti del documentario, e i musicisti del mdi ensemble discuteranno con docenti e studenti del Conservatorio e delle Università di Cagliari e Torino, introducendo l’ascolto dal vivo di "Pression" per violoncello solo.

Il secondo appuntamento (giovedì 28 marzo alle 10.00), vedrà impegnato in una lezione-concerto il trio d’archi formato da alcuni componenti del mdi ensemble: Lorenzo Gentili-Tedeschi, violino, Paolo Fumagalli, viola, Giorgio Casati, violoncello. Saranno eseguite e commentate opere di Lachenmann (1935), Salvatore Sciarrino (1947) e Daniela Terranova (1977).

Inoltre Gentili-Tedeschi si confronterà con il compositore Fabrizio Casti (1960), docente al Conservatorio di Cagliari, in una prova aperta di "Sottili di luce", brano scritto da Casti per il celebre violinista Irvine Arditti.