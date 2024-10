MD S.p.A prosegue con il suo programma di aperture nella Regione sarda.

Dopo quattro inaugurazioni in un anno (tre in affiliazione e una diretta), l’azienda leader nel settore discount continua a investire nel suo programma di affiliazione con una nuova apertura, la quinta.

Apre domani 16 novembre alle ore 9.00 il punto vendita affiliato di proprietà dei F.lli Maccioni S.a.s. a Uta (CA) in via Pietro Mascagni 1. “Un ulteriore traguardo per l’azienda - afferma il presidente di MD S.p.A. Patrizio Podini -. Siamo fieri del fatto che tanti imprenditori scelgano MD S.p.A come partner di fiducia per le loro attività commerciali. Siamo conosciuti per la nostra competenza, per la qualità dei prodotti a prezzi competitivi. Qualità garantita dal nostro efficiente servizio di logistica ulteriormente implementato dall’apertura del nuovo Ce.di di Macomer (NU) nell’aprile scorso che ci ha permesso di offrire ai nostri affiliati e ai nostri punti vendita diretti consegne a tempi record di prodotti freschi di giornata”.

Per la cittadina di Uta si tratta del secondo punto vendita MD in città dopo quello di via Torino 35A. Per la provincia di Cagliari si tratta del 35esimo store, mentre per la Regione sarda è l’85esimo. La posizione di questo MD è come sempre strategica, vicinissimo a una delle arterie principali della città, a un passo dalla SP 90 e dalla SS130 che collegano Uta a Cagliari.

All’esterno il nuovo punto vendita è facilmente riconoscibile dalla grande insegna con logo MD in rosso, su sfondo giallo e blu. All’interno, i clienti sono accolti dai 6 dipendenti storici della Famiglia Maccioni che da anni collaborano con loro per le gestione del negozio. I dipendenti hanno all’incirca 35 anni e sono tutti della zona.

Lo store di 470 mq con pianta a elle dispone di 2 casse e 4 corsie di vendita. All’ingresso il reparto ortofrutta accoglie i clienti con prodotti freschissimi, anche da agricoltura biologica, una vasta scelta che stupisce per stagionalità e qualità. A seguire, 2000 referenze a marchio privato tra cui linee di prodotti salutistici, per intolleranti, vegani o vegetariani e prodotti DOP e IGP. MD completa poi il carrello della spesa con una selezione di prodotti “non food” tra cui scegliere. Casalinghi, elettrodomestici e prodotti di elettronica a prezzi competitivi che normalmente si trovano solo dagli specialisti di settore.

Il nuovo MD sarà aperto con orario continuato da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 20.00 e domenica dalle 9.00 alle 13.00. 40 posti auto sono a disposizione della clientela.