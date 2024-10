E' arrivato ieri a Nuoro il McItalia Job Tour, l'evento itinerante di selezione del personale per la il nuovo punto McDonald's nel capoluogo barbaricino che aprirà entro il 31 dicembre.

In piazza Vittorio Emanuele sono stati esaminati attraverso i colloqui individuali 102 ragazzi dai 18 ai 30 anni, da cui saranno reclutati i 40 nuovi crew che lavoreranno alle dipendenze della multinazionale americana. Oltre duemila le domande arrivate per i 40 nuovi posti.

Dopo una prima scrematura attraverso curriculum e test attitudinali online si è arrivati ai 100 giovani residenti a Nuoro e provincia che oggi si sono sottoposti all'esame finale: tutti diplomati e due anche laureati, tanti i disoccupati e i giovani che lavorano saltuariamente, molti gli universitari.

"E' una buona possibilità per Nuoro, consente una bella esperienza di lavoro di gruppo e soprattutto di crescere professionalmente all'interno di una grande catena - ha detto Franco, 25 anni, con un diploma di ragioniere in tasca -. Purtroppo in questo territorio è una delle poche opportunità e in tanti ci siamo buttati con la speranza di passare".

"Magari mi prendessero - ha aggiunto Giulia, universitaria - è un lavoro part-time che mi consentirebbe di avere un reddito per concludere gli studi e mi lascerebbe anche del tempo per studiare. In questa zona della Sardegna non c'è altro, speriamo bene".

Le posizioni part-time richieste sono differenziate: alcuni lavoreranno per 24 ore alla settimana e avranno uno stipendio di 800 euro con tredicesima e straordinari inclusi, per altri le ore si abbassano a 19 con uno stipendio di partenza di 650 euro, altri ancora saranno al lavoro per 15 ore e guadagneranno intorno ai 500 euro.

"Io e il mio staff siamo rimasti positivamente sorpresi dal buon livello dei ragazzi - ha detto Monica Labieni, licenziataria del nuovo locale nel capoluogo barbaricino -: ben qualificati e con attitudine al lavoro di gruppo e alla turnazione. Non sarà semplice scremare ulteriormente e trovare i più bravi fra i bravi. Il risultato arriverà tra qualche giorno: chiameremo noi i ragazzi e li assumeremo subito in maniera tale da iniziare la formazione. Dovranno iniziare a lavorare entro il 31 dicembre".