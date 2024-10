Il Consiglio comunale di Bessude, in testa il Sindaco Roberto Marras, ha deliberato l’adesione all’iniziativa della Commissione Europea denominata "Mayors Adapt – the Covenant of Mayors Initiative on Adaptation to Climate Change".

Con la deliberazione numero 44 del 27 novembre, è stato dato mandato al primo cittadino per la sottoscrizione del documento la sottoscrizione del relativo documento.

Il progetto, lanciato il 19 marzo del 2014, riguarda il «Patto dei Sindaci per l’adattamento al cambiamento climatico», che si affianca a quello già esistente, con il Comune di Bessude già coinvolto da diverso tempo, e ha l’obiettivo principale, quello di coinvolgere e sostenere le autorità locali nello sviluppo di azioni sull’adattamento ai cambiamenti climatici.

All’atto della sottoscrizione, il primo cittadino s’impegna a «valutare i rischi e le vulnerabilità potenziali connessi ai cambiamenti climatici, individuare, valutare e dare la priorità ad azioni di adattamento mediante lo sviluppo e la presentazione di una strategia di adattamento locale o dei relativi documenti di adattamento, attuare azioni locali di adattamento, monitorare e valutare regolarmente i progressi compiuti e adeguare la strategia di adattamento locale».

Grazie a questo documento, si chiede ai governi nazionali e alle istituzioni europee «d’istituire sistemi di cooperazione coerenti e consolidare i quadri delle politiche che sostengono lo sviluppo e l'attuazione delle nostre strategie di adattamento locale, negoziare con il settore finanziario, sbloccare risorse finanziarie e/o garantire l'accesso diretto ai meccanismi di finanziamento per aiutarci a rispettare i nostri impegni formali di adattamento». Inoltre, è necessario «organizzare un'assistenza tecnica adeguata per rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e «sostenere e riconoscere il ruolo delle amministrazioni locali nel migliorare la resilienza nei confronti dei cambiamenti climatici dei nostri territori».

Nello stesso, i Sindaci prendono atto che l’adattamento richiede «una forte leadership politica, la fissazione di obiettivi a lungo termine, il coordinamento della politica sul clima, l'integrazione dell'adattamento nelle politiche e nei piani mediante un'impostazione multisettoriale, un'intensa collaborazione tra tutti i soggetti interessati, una governance multilivello, un'azione immediata per cogliere le opportunità di adattamento (approccio "pragmatico"), individuare e mobilitare risorse finanziarie» e un «controllo regolare dei progressi compiuti»