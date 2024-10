Le indagini scattate a dicembre e condotte dalla Polizia postale di Cagliari, con la collaborazione dei colleghi di Lucca, hanno consentito di portare alla luce una maxi truffa on-line estesa a tutto il territorio italiano. Due le persone indagate: Daniela Simonetti, 49 anni, e il marito Gianfranco Ciampi, 50 anni, entrambi di Lucca. Bloccati 150 mila euro che i due erano pronti a far sparire.

Al centro dell'inchiesta le piattaforme di e-commerce www.italiadigital.it e www.mediaprezzi.it, riconducibili a Simonetti.

Le persone truffate sono state oltre 150 in tutta Italia, la merce pagata e mai consegnata è stata pari a mezzo milione di euro.

Tra le vittime anche dei cagliaritani che, catturati dalle offerte concorrenziali proposte nei due siti sopra citati, hanno acquistato materiale elettronico come stampati e computer poco prima di Natale. Il tutto era stato pagato con bonifico bancario o con carta di credito. Ma la merce non è mai arrivata.

Dopo numerosi solleciti i clienti avevano ricevuto una e-mail in cui la società si giustificava dicendo che a causa della crisi non potevano inviare il materiale e non potevano nemmeno rimborsare il pagamento.

Dagli accertamenti condotti dalla Polizia postale è emerso che il denaro finito nei conti della società era stato velocemente spostato in altri conti con l'aiuto anche di prestanome, parte dei soldi, 220 mila euro, erano stati investiti nell'acquisto di una casa proprio nei giorni della truffa, mentre altri 11 mila erano stati utilizzati per comprare un'auto.