Sette persone in manette, nove agli arresti domiciliari e una sottoposta all'obbligo di dimora. E' il risultato delle operazioni eseguite all'alba dai carabinieri del Comando provinciale di Cagliari tra il capoluogo sardo, Oristano e Siena, nell'ambito dell'operazione che ha smantellato quattro gruppi criminali specializzati nel traffico di ketamina.

Nel centro toscano, tuttavia, il provvedimento non è stato eseguito poiché la persona ricercata si è resa irreperibile. Sono stati denunciati, nel complessivo, 25 individui, e le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, sono partite nel 2018 seguendo un primo filone sullo spaccio di droga nella zona di Is Mirrionis a Cagliari. Nel corso delle intercettazioni telefoniche è emerso che non si trattava di un unico gruppo criminale, ma di quattro nuclei che agivano ognuno per conto proprio, senza intralciarsi, spacciando in differenti zone diverse del territorio provinciale.

"I quattro gruppi spacciavano di tutto - ha sottolineato il comandante provinciale dei carabinieri, Cesario Totaro - cocaina, eroina, hascisc, marijuana e ketamina". In particolare questa ultima sostanza veniva importata da Germania, Olanda e Regno Unito. Arrivava in forma liquida, fanno sapere, anche all'interno di bottiglie di vino con etichette di pregio, come accertato con il sequestro avvenuto a novembre del 2019, o all'interno di flaconi di shampoo.

La droga e la ketamina venivano vendute ai giovani cagliaritani, dell'hinterland e dell'Oristanese. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati complessivamente 1,1 chili di eroina, 418 grammi di cocaina, quasi 24 kg di hascisc, 2,3 kg di marijuana, 3 kg di ketamina e 56 grammi di Mdm per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro.