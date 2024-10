Nel corso di un’articolata operazione di polizia giudiziaria condotta dalla Tenenza e dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Arbatax, sono stati perquisiti i locali della ex discoteca “Gazebo Dancing” di Lotzorai e rinvenuti oltre 5 chilogrammi di marijuana purissima che sul mercato avrebbe fruttato circa 200 mila euro.

Le indagini hanno permesso di individuare i locali della ex discoteca che venivano usati come deposito occulto di sostanze stupefacenti destinate, presumibilmente, al mercato criminale locale.

L’operazione che ha visto l’impiego di 15 militari appartenenti alle fiamme gialle di Arbatax e la fattiva collaborazione delle unità cinofile del gruppo Guardia di Finanza di Olbia, ha avuto inizio nella mattinata di giovedì` 15 con la perquisizione dei locali della ex discoteca “Gazebo Dancing” di Lotzorai e il rinvenimento di diversi sacchetti di nascosti in tre nicchie ricavate nel controsoffitto in cartongesso e dietro il bancone bar.

A seguito del ritrovamento e della comunicazione al Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Lanusei, sono state estese le perquisizioni presso le abitazioni dei soggetti ritenuti responsabili dell’illecito traffico.

Le indagini, che al momento vedono due indagati, sono ancora in corso.