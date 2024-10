Stamattina la polizia di Cagliari ha trasferito cinque cittadini di nazionalità algerina presso il Centro Permanenza per il Rimpatrio di Macomer, con un servizio di accompagnamento in sicurezza, realizzato in collaborazione con i carabinieri.

Dopo la tensione scoppiata al centro migranti nella notte tra il 27 e il 28 febbraio scorso, la Polizia di Stato ha denunciato 15 persone per rissa e lesioni. Gli esperti dell'Ufficio Immigrazione della Questura hanno così avviato gli accertamenti per valutare ulteriori provvedimenti amministrativi da adottare nei confronti dei protagonisti dell'episodio.

Cinque tra i più facinorosi, sono stati trattenuti presso il centro di Macomer. Da lì verranno rimpatriati in Algeria.