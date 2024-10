Maxi operazione della polizia penitenziaria del carcere Badu ‘e Carros di Nuoro. Un importate attività investigativa ha permesso il sequestro di un quantitativo di sostanze stupefacenti che il parente di un detenuto appartenente al circuito AS aveva abilmente occultato nella parti intime per cercare di introdurlo in Istituto.

Da questo rinvenimento è stata estesa la perquisizione in un bed and breakfast dove il familiare alloggiava. Le operazioni condotte dal comandante del reparto hanno visto l’impiego del nucleo cinofili della polizia penitenziaria e gli agenti dell’istituto. L’esito della perquisizione è stato positivo: sono stati rinvenuti 8 micro cellulari che l’uomo avrebbe tentato di introdurre in Istituto, altre quantità di sostanze stupefacenti e grosse somme di denaro in contanti che le indagini hanno dimostrato provenire da traffici illeciti. Il parente del detenuto è stato arrestato.

Il segretario generale della UilPa polizia penitenziaria della Sardegna Michele Cireddu ha commentato: “Si tratta dell’ennesima operazione messa in atto dagli uomini della polizia penitenziaria dell'istituto nuorese, le operazioni coordinate dal comandante del reparto con l’ausilio del nucleo cinofili hanno evidenziato che la polizia penitenziaria è una forza di polizia dalle grandi capacità. In questo caso sono state coniugate capacità di intelligence, operative e coordinamento dell’azione repressiva. I nostri agenti dimostrano giornalmente una professionalità poliedrica, gestire la sicurezza nelle sezioni, svolgere attività di polizia giudiziaria sono solo alcune delle numerose funzioni che vengono svolte con straordinari risultati”.





Cireddi ha aggiunto: “Continuiamo a sostenere che l’attenzione del dipartimento per la Sardegna è inversamente proporzionale alla capacità dimostrata dai nostri poliziotti. Servono infatti interventi urgenti, sia per integrare l’organico deficitario sia per fornire strumenti e mezzi che possano agevolare il difficilissimo e delicatissimo lavoro”.