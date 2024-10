Un carico di 500 kg di hashish è stato bloccato e sequestrato dalla polizia di Cagliari nel corso della notte.

Gli uomini della Sezione narcotici della Squadra mobile hanno fermato una barca con il carico e arrestato due uomini.

L'operazione è ancora in corso. L'hashish era confezionato in almeno 40 pacchi da oltre 100 kg l'uno, suddivisi in panetti da un etto.

Il maxi carico sarebbe arrivato al porto di Cagliari da Napoli. In manette sono finiti due sardi: uno di Cagliari e uno residente nell'hinterland. S

embra che l'hashish fosse destinato al mercato cagliaritano e che al mercato dettaglio avrebbe fruttato circa 4 milioni di euro.