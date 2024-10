Sin dalla prime ore del mattino la Squadra Mobile di Cagliari, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, sta eseguendo cinque ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip presso il Tribunale di Cagliari nei confronti di altrettanti appartenenti ad una organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti.

I provvedimenti sono la risultanza di una lunga indagine condotta dagli uomini della Polizia di Stato che negli ultimi due anni hanno seguito tutti i movimenti degli appartenenti al sodalizio criminale riuscendo a ricostruire la rotta seguita per far giungere dall’Olanda la droga in Sardegna.

Tra gli arrestati figura Ignazio Palla considerato a capo dell’intero meccanismo criminale, il quale dalla sua villa di Sestu coordinava e dirigeva tutte le attività degli altri suoi collaboratori.

Sono stati numerosi i viaggi appurati dalla Squadra Mobile che si sono conclusi con il sequestro di 25 kg di cocaina avvenuto nel ottobre 2013 a Bardonecchia e l’arresto dei due corrieri.

Nell’ambito della stessa operazione il Gico della Guardia di Finanza di Cagliari sta eseguendo una serie di sequestri, emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari nei confronti degli stessi personaggi per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro.

Grazie al lavoro investigativo è stato possibile ricostruire tutti i flussi economici realizzati dall’organizzazione. Ignazio Palla aveva ideato un sistema altamente specializzato per poter reinvestire i capitali accumulati non figurando mai come reale intestatario dei beni in suo possesso.