Traffico internazionale, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Per queste accuse sono state arrestate 12 persone dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari.

Gli investigatori hanno dato esecuzione ai provvedimenti cautelari, emessi dal gip, nei confronti di 12 soggetti residenti nel territorio della provincia di Cagliari, responsabili, a vario titolo, dei reati contestati.

Tra gli arrestati spicca il nome di Albino Portoghese, storica e affermata figura di vertice e di raccordo nazionale e internazionale nel traffico di droga, più volte arrestato e condannato ed al quale, nel tempo, sono stati sequestrati, beni per alcuni milioni di euro.

Anche oggi sono stati effettuati sequestri di ulteriori beni di vario genere. Sono stati 150 i militari impegnati negli arresti e nelle perquisizioni domiciliari, sono molte le persone indagate nel medesimo procedimento penale e convolte nelle indagini.

All'attività hanno partecipato varie specialità dell`Arma: Cacciatori di Sardegna, Elinucleo Elmas, Unità Cinofile. I fatti contestati sono frutto anche di quanto accertato dal 2012 al 2014 nell`ambito delle attività investigative convenzionalmente denominate "Toro" e "Rambo", nel corso delle quali sono state sequestrate, complessivamente, quantità di stupefacenti superiori a 600 chili di hashish.

Le persone colpite dai provvedimenti restrittivi sono le eseguenti.

IN CARCERE

1. Brughitta Roberto, pregiudicato pizzaiolo cl. 1982 di Quartu S. Elena;

2. Cadeddu Marco, pregiudicato disoccupato cl. 1980 di Selargius;

3. Corda Stefano, pregiudicato disoccupato cl. 1987 di Cagliari;

4. Mascia Luca, commerciante, incensurato cl. 1971 di Quartucciu,;

5. Portoghese Albino, disoccupato pregiudicato cl. 1969 di Cagliari;

6. Uda Enrico, commerciante, incensurato cl. 1972 di Quartucciu.

AGLI ARRESTI DOMICILIARI

7. Cadeddu Maurizio, disoccupato cl. 1983 di selargius;

8. Gessa Maria Caterina, casalinga, incensurata cl.1964 di cagliari (moglie di portoghese albino);

9. Mainas Roberto, disoccupato, pregiudicato cl. 1977 di quartu s. Elena;

10. Marcia Federico disoccupato cl. 1986 di quartucciu.

L’attività esecutiva ha condotto alla cattura di 10 delle 12 persone colpite dalle misure (le altre due mancanti all’appello assumono la qualità di persone da ricercare) e al sequestro delle seguenti cose per un valore complessivo, ancora in via di definizione, prossimo ai 300.000 euro:

- € 10.000,