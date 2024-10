In Sardegna

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, in collaborazione con personale dei reparti del Comando Provinciale di Nuoro e del Nucleo Cinofili di Abbasanta, al termine di una complessa attività di indagine durata circa 6 mesi, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta di quella Procura, nei confronti di 5 soggetti, residenti a Olbia e a Oliena, ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di riciclaggio di banconote provento di reati, coltivazione e vendita di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e minaccia.