Dalle prime luci dell'alba, nel territorio del Medio Campidano e nel nuorese, circa 70 militari delle Compagnie Carabinieri di Villacidro (responsabile delle indagini), di Sanluri, di Iglesias e di Macomer, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, del nucleo cinofili della Compagnia di Cagliari, stanno eseguendo dodici perquisizioni locali e un'ordinanza che prevede misure cautelari detentive a carico di 5 persone (quattro in carcere ed una agli arresti domiciliari).

Sono responsabili, a vario titolo, unitamente ad altre persone deferite in stato di libertà, di reati in materia di stupefacenti, armi e reati contro il patrimonio, in particolare furti e una rapina in abitazione.

Proprio per quest'ultimo reato, appunto, sono stati emessi i provvedimenti restrittivi della libertà personale, le perquisizioni sono relative ai reati per stupefacenti, ricettazione e furti.

I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa.