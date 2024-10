I militari del comando provinciale dei carabinieri di Brescia, al termine di una serrata attività investigativa condotta dalla Compagnia di Verolanuova in provincia di Brescia e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito nelle province di Brescia, Lecco, Trieste e Sassari un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni nei confronti di soggetti per la maggior parte italiani, responsabili, a vario titolo, del reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L’attività svolta ha permesso di disarticolare l'intera filiera delle smercio di cocaina in provincia di Brescia, dalla reiterata importazione di ingenti quantitativi dall'Olanda fino alle cessioni delle singole dosi ai vari consumatori.