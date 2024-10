Un’imponente operazione dei carabinieri del Nas di Cagliari e del Comando provinciale ha portato al sequestro di 1 milione di luminarie e articoli elettrici, 2 milioni di giocattoli e costumi natalizi, 20 mila articoli in gomma, 1.000 bombolette di gas per la ricarica di accendini e 1.000 kg di giochi pirotecnici.

Tutta la merce, non conforme alla normativa e per questo potenzialmente pericolosa per la salute pubblica, si trovava all’interno di due capannoni per la vendita di prodotti all'ingrosso gestito da cinesi nella zona industriale di Cagliari.

La titolare dell'attività, una cittadina cinese 45enne, è stata denunciata.