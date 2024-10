Dalle prime luci dell'alba, nel territorio del Medio Campidano, militari del Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari, in particolare della Compagnia Carabinieri di Villacidro (che ha condotto l'indagine di riferimento) con il supporto dei colleghi delle Compagnie di Sanluri ed Iglesias, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e dei Cinofili della Compagnia di Cagliari, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di quattro persone resesi responsabili, a vario titolo, di reati in materia di stupefacenti.

Sono in corso le perquisizioni a carico sia degli arrestati e sia di altri indagati non colpiti da analoga misura restrittiva. I dettagli dell'operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Compagnia Carabinieri di Villacidro alle ore 11.15.