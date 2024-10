È in corso, dalle prime luci dell' alba, una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Milano.

Cinquecento uomini tra Milano, Monza, Como, Foggia, Lecco, Lodi, Siena, Nuoro e Olbia-Tempio sono impegnati nell'eseguire due ordinanze di custodia cautelare emesse dai gip del Tribunale di Monza nei confronti di 50 persone, di cui 47 italiani.

L'operazione, coordinata dalla Procura di Monza, è la conclusione di due distinte indagini avviate nel 2013 su presunti gruppi criminali attivi nel traffico di droga destinato alle province di Monza e Milano, che ha già portato all'arresto in flagranza di reato di 32 persone; al sequestro di oltre 27 chilogrammi di stupefacente, oltre a 20 armi da fuoco e di 120 mila euro in contanti.

È stata la scoperta di una raffineria di cocaina ad Usmate Velate (Monza) a dare il via all'indagine dei carabinieri su due organizzazioni criminali, composte in totale da cinquanta persone (di cui 47 italiani, due marocchini ed uno spagnolo), colpite questa mattina da ordinanza di custodia cautelare (con oltre venti persone in carcere, undici ai domiciliari e le altre con obbligo di firma) emessa dal Tribunale di Monza.

Per rintracciare gli arrestati sono stati impegnati oltre 500 militari (nelle province di Monza, Como, Foggia, Lecco, Lodi, Nuoro, Olbia Tempo e Siena) tra cui i Carabinieri del 3¸ Reggimento "Lombardia", dello Squadrone Eliportato "Cacciatori di Sardegna", del 2¸ Nucleo Elicotteri di Orio al Serio (Bergamo) e dei Nuclei Cinofili di Casatenovo (Lecco) e Orio al Serio.

L'inchiesta, coordinata dai pm di Monza Salvatore Bellomo, Vincenzo Fiorillo e Giulia Rizzo, e che riguarda due gruppi criminali collegati tra loro e dediti al traffico di droga e reati materia di armi, é stata condotta principalmente dai carabinieri di Desio, Vimercate e Monza. L'attività del primo gruppo è venuta alla luce nel dicembre 2013 con la scoperta della "raffineria" di cocaina a Usmate Velate.

Il secondo gruppo è stato invece individuato, tra 2013 e 2014, dopo numerosi episodi di minacce all'interno dell'ambiente dello spaccio a Desio (Monza). Durante le indagini era già stato eseguito l'arresto in flagranza di reato di 32 persone e il sequestro di oltre 27 chilogrammi di stupefacente, oltre 20 armi da fuoco e 120 mila euro in contanti, provento dell'attività delittuosa. Infine, sono stati accertati oltre 1.200 episodi di cessione di droga a centinaia di assuntori di varia estrazione sociale.

I particolari dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa alle 11 e 30 nella Sala stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano.