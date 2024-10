“E questa è la multa comminata al caddozzo dalla Capitaneria di Porto, che ringrazio per l’attività svolta. Seicento euro per un gesto sconsiderato. Iniziamo dal nostro piccolo: amiamo e rispettiamo Cagliari. Impegniamoci per tenerla pulita, facciamo uno sforzo tutti quanti per vincere una battaglia difficile. Il mio impegno è totale”.

Sul profilo del sindaco Paolo Truzzu compare il post col quale, come promesso, il “caddozzo” di turno (così lo definisce lo stesso primo cittadino), viene pesantemente multato: non solo, il sindaco stigmatizza il comportamento incivile dei super-cafoni che invadono di rifiuti ogni angolo della città: a Su Siccu, ad esempio, davanti al porticciolo, le telecamere hanno inquadrato per bene la targa della Renault Megane a bordo della quale c’era un automobilista poco sensibile alla differenziata.

Il suo gesto di buttare due buste di immondizia stavolta ha un prezzo abbastanza salato, 600 euro, multa che sarà recapitata e notificata presso il suo domicilio.