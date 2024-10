Questa mattina, poco prima delle 7, sei auto e due pullman sono rimasti coinvolti in un brutto incidente stradale avvenuto sulla Ss 131, km 18, in prossimità della prima uscita per Cagliari. I mezzi, con a bordo tanti fedeli, si dirigevano verso il capoluogo sardo in occasione della visita di Papa Francesco. Nessuno delle persone coinvolte avrebbe riportato gravi lesioni.

Il video: http://www.sardegnalive.net/it/video/il-video-dellincidente-avvenuto-ieri-sulla-131-al-km-18-che-ha-visto-coinvolti-2-pullman-e-6-auto