Non avrebbe dichiarato i propri ricavi al fisco dal 2018 ad oggi: circa 1 milione di euro per un'evasione alle imposte dirette e Iva di oltre 220.000 euro. Per questo una società di installazione e manutenzione di impianti elettrici operante tra la Sradegna e la penisola, è stata sanzionata dopo i controlli incrociati dei finanzieri della Tenenza di Bosa Marina e del Nucleo Speciale Entrate di Roma.

Le Fiamme Gialle hanno effettuato una approfondita analisi finanziaria dei conti della società e lavorato su elementi investigativi acquisiti sul territorio e dall'incrocio dei dati estrapolati delle banche dati riservati alla Guardia di Finanza.

I militari hanno infine ricostruito le operazioni di acquisto e vendita effettuate. Operazioni che avrebbero consentito alle Fiamme Gialle di contestare il reato di evasione fiscale e ora la società dovrà ripianare quanto dovuto alle casse dell'erario.