Dopo aver scovato numerosi casi di evasione fiscale ed evasori totali sul territorio barbaricino, le Fiamme Gialle nuoresi hanno posto la propria attenzione anche sul fenomeno delle società in “perdita sistemica”, ovvero soggetti economici che dichiarano, per diversi anni d’imposta, costi di esercizio molto superiori ai ricavi con la chiara finalità di occultare a tassazione i redditi percepiti.

Al termine di una lunga e articolata attività di intelligence, la Compagnia di Nuoro ha posto l’attenzione su una società, operante in città nel settore della ristorazione, dei giochi e delle scommesse, in passato già individuata come evasore totale.

Gli ispettori hanno quindi analizzato la documentazione contabile e, come da loro riferito, hanno rilevato come la società verificata avesse presentato nel tempo ingenti perdite al solo fine di abbattere la materia imponibile e quindi occultare al Fisco parte del reddito prodotto. L'evasione scoperta ammonta a oltre un milione e mezzo di euro.