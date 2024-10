Benché fosse totalmente incensurato, i Carabinieri sospettavano da tempo che spacciasse droga. L'attenzione dei militari era stata attirata infatti dal tenore di vita assolutamente accettabile, nonostante fosse disoccupato, e dalle voci di paese.

I Carabinieri del luogo e quelli della Compagnia di Cagliari lo hanno atteso per strada e ricondotto presso la sua abitazione, nella quale vive con la nonna novantenne, che era comunque all'oscuro di tutto. Immediatamente dopo l'ingresso in casa, i militari hanno avvertito un forte odore di canapa indiana e dopo una breve perquisizione ne avrebbero trovato un'importante quantità, messa nel soffitto ad essiccare.

In breve, tutta la marijuana è stata raccolta in un sacco e portata in caserma. Il 29enne è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, si indaga ora sulla provenienza di quel materiale ed il ragazzo si sarebbe dimostrato sinora poco collaborativo. Il materiale sequestrato consisterebbe in 560 grammi di marijuana in fiore, 540 grammi della stessa sostanza tritata, nonché circa 230 cime di cannabis con infiorescenze per un peso complessivo di circa 23,4 chilogrammi.

Trattandosi di un incensurato, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.