Nelle scorse settimane più e più volte il nostro giornale ha denunciato una delle tante situazioni di degrado urbano: in via Jenner, tra i nosocomi Brotzu e Microcitemico, c'è una zona semi-nascosta ai piedi del bellissimo colle del parco di San Michele.



Un'area verde mai concepita, dove pende un annoso contenzioso tra l'Amministrazione Comunale i privati, proprietari delle aree adiacenti alla maxi discarica di rifiuti: "Ci siamo attivati quanto prima come Amministrazione Comunale - fa notare Edoardo Tocco, dal palazzo civico di via Roma - proprio in seguito alle tantissime segnalazioni giunte ai nostri uffici, così come urgentemente ci stiamo occupando delle zone ugualmente a rischio come via Timavo, Premuda e tra i rioni Is Mirrionis e San Michele".



