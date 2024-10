Ora è ufficiale: Max Pezzali è il primo super ospite di Mondo Ichnusa, il festival che si svolge ogni estate a Marina di Torregrande. Si esibirà venerdì 22 luglio, nella prima delle due serate del festival, con ingresso gratuito.

Una data che rappresenta per il tour estivo 2016 di Max Pezzali non solo l'unico appuntamento in Sardegna, ma anche l'ultima tappa annunciata di uno spettacolo dal vivo che si preannuncia emozionante e indimenticabile.

Mondo Ichnusa negli anni ha conquistato sempre maggior seguito grazie al coinvolgimento di artisti di fama nazionale, diventando il festival musicale di riferimento in Sardegna. Dopo Cesare Cremonini, Subsonica, Negrita, Malika Ayane, Francesco Renga, Elio e le Storie Tese, Alex Britti, Daniele Silvestri, Afterhours, Irene Grandi, Fedez e J-Ax, quest'anno sarà Max Pezzali a far cantare e ballare il pubblico della prima serata del festival, capace negli scorsi anni di radunare più di 100 mila persone nelle due serate.

Pezzali si è distinto nel panorama pop italiano fin dagli inizi della sua carriera, diventando un'icona degli anni Novanta. "Hanno ucciso l'uomo ragno", "Sei un mito", "Senza averti qui", sono solo alcuni dei successi inanellati in duo con l'amico Mauro Repetto e con il gruppo 883.

E i successi continuano anche quando decide di intraprendere la carriera da solista. Il suo ultimo disco "Time out" entra direttamente al primo posto nella classifica italiana dei dischi più venduti.