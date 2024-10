Il parlamentare sardo Mauro Pili ha presentato questa mattina un'interpellanza relativa alle iniziative urgenti per la salvaguardia del patrimonio archeologico, naturalistico e ambientale di Teulada in relazione all'attività del poligono militare.

Durante la replica al sottosegretario dei Beni, delle attività Culturali e del Turismo Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua, il deputato Mauro Pili ha mostrato in aula un euromissile ritrovato nel poligono militare di Teulada.

<<Mi arresteranno - dice Mauro Pili a conclusione dell'interpellanza - per aver portato a Montecitorio "il corpo del reato"? Del resto è solo un pezzo di missile, mica tutto intero. Quelli li possono portare solo loro, per bombardare la Sardegna e il suo patrimonio archeologico e ambientale. Per adesso solo convocato>>.

Il parlamentare di Unidos porta alla Camera la prova del reato: lo Stato sta devastando la Sardegna, era a due passi dai nuraghi di Teulada



“Questa è la testata esplosa di un missile anticarro trovata davanti ad uno dei sedici nuraghi nascosti e vietati nella base militare di Teulada. Con questi missili all’uranio impoverito state devastando la Sardegna, le sue coste, la sua natura, e state bombardando la più antica civiltà del mediterraneo, quella nuragica”.

Sono da poco trascorse le dodici quando il deputato sardo Mauro Pili, già Presidente della Regione, leader di Unidos, movimento identitario sardo, prende in mano la testata di un missile anticarro e lo mostra al governo.

“Questa è la prova che state bombardando la civiltà nuragica e l’ambiente della Sardegna – ha detto Pili. E per far sentire la voce della mia terra a questo Stato sono stato costretto a introdurre alla Camera questo residuato bellico. Del resto se è lecito usarlo davanti ad un compendio archeologico non vedrei quale sanzione dovrebbe esserci per portarlo nei banchi di Montecitorio”.

Poco prima di concludere la sua replica il parlamentare sardo ha sollevato la testata di un missile anticarro, con la scritta – EuroMissile - fabbricato da Oto Melara - la nota fabbrica di armamenti missilistici e dichiara che si tratta del corpo del reato con il quale si spara sulla civiltà nuragica e si devasta il territorio circoscritto dentro un sito di interesse comunitario.



"La Nato spara missili anticarro sulla civiltà nuragica, devasta l'ambiente e nessuno fa niente. In Sardegna, nella base militare di Teulada, nel lembo estremo del sud dell'isola, Un segreto e una complicità di Stato senza precedenti. Un'omissione organizzata tra organi dello Stato per devastare nel silenzio più totale una delle aree più pregiate della Sardegna. Se sparassero missili sul Colosseo, meno di 2000 anni di storia, la comunità internazionale sarebbe indignata e la Nato sarebbe immediatamente fermata.