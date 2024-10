In merito alla richiesta di rinvio a giudizio per il deputato Mauro Pili, formulata dal sostituto procuratore Gaetano Porcu, nell'inchiesta sulle visite in carcere al presidente del Cagliari Massimo Cellino, il candidato di Unidos alla presidenza della Regione Sardegna alle prossime elezioni, fa sentire la sua voce attraverso la propria pagina Facebook: “Sono orgoglioso di aver fatto visita al Presidente del Cagliari in carcere. Non mi pento di niente. Ho difeso sino alla fine e da solo lo stadio di Is Arenas mentre tutta la politica si nascondeva. Vorrebbero colpirmi per la mia libertà di espressione. Io ho agito nella più totale legalità. Stranamente mi si vorrebbe colpire ora, mentre affronto una sfida durissima contro i poteri forti che negano la libertà alla Sardegna. Io non mi fermo. Grazie a coloro che mi vorranno stare vicini”.