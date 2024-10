“Questo documento parlamentare attesta il mio voto contro l'acquisto degli F35. Si vedrà che è l'unico voto proveniente dalla maggioranza in dissenso rispetto al parere del governo. Grazie per averlo condiviso e aver reagito alla violenza verbale di chi vive d’insulti e falsità”.

E’ quanto scrive, nella propria pagina Facebook, il deputato del Pdl Mauro Pili che vorrebbe chiarire così, a seguito di alcune polemiche, una volta per tutte, la sua posizione da sempre contraria all’acquisto degli F35.

“Continuerò a rispondere del mio operato alle persone di buon senso e oneste intellettualmente – ha continuato Pili - ignorando per quanto possibile coloro che non sopportano il fatto che io risponda solo alla mia coscienza e alla mia terra.

Quel voto contrario all'operazione degli F35 è un voto di coscienza in contrasto con il governo e in questo sistema votare contro significa non solo assumersi la responsabilità del proprio operato ma anche delle conseguenze politiche.

A chi mi insulta vorrei dire: gli insulti sono la peggior espressione di se stessi, denotano l'incapacità di un confronto serio e onesto, fanno prevalere i "Locos" piuttosto che i "Sabios". E io spero confido per la nostra terra più nei Sabios che nei Locos”.