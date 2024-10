Sono parole tanto pesanti quanto inquietanti quelle di Mauro Pili, deputato e leader di Unidos, che parla di "Un piano segreto: emergenza ebola destinazione Sardegna."

"Lo avrebbe pianificato il Ministero dell'Interno di concerto con quello della Salute e della Giustizia. Una dislocazione degli immigrati provenienti dalla Siria, Etiopia, Somalia, Camerun, Nigeria, Iraq, Guinea, Pakistan, Afghanistan e Israele. Attivati tre posti letto di massimo isolamento a Sassari (struttura infettivi Università) e ben 12 a Cagliari in una struttura allestita nell'ospedale Is Mirrionis. Le amministrazioni coinvolte, prefetture, centri operativi 118 e dipartimento penitenziario hanno espressamente chiesto la massima riservatezza sul piano. Tutto questo è inaccettabile. Da settimane ribadisco l'illogicità di utilizzare voli charter per trasferire in Sardegna centinaia di immigrati. Aver sostanzialmente costretto le strutture sanitarie sarde a predisporre un piano in tal senso rischia di trasformare la Sardegna in una vera e propria cayenna sanitaria. Il Ministro dell'interno e quello della salute devono esplicitamente dichiarare come stanno gestendo questa drammatica vicenda e devono cancellare questo piano nefasto".