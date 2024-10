I migranti africani ospitati a Sadali sono spariti nel nulla. Lo ha denunciato questa mattina il deputato di Unidos Mauro Pili sul suo profilo Facebook.

I migranti arrivati all'Hotel Janas di Sadali lo scorso mercoledì hanno abbandonato la struttura ricettiva ieri mattina all'alba, dopo che già altri 50 ospiti malesi e nigeriani avevano lasciato la Sardegna tra proteste e polemiche la settimana scorsa. Ciò che preoccupa, in questo caso, è che gli extracomunitari si sarebbero allontanati senza l'autorizzazione delle autorità competenti e senza lasciare traccia.

A confermare quanto detto, le dichiarazioni del vice prefetto di Nuoro Pietro Pintori: "Hanno varcato la porta dell'illegalità allontanandosi volontariamente dalla destinazione offerta dal Ministero come rifugiati politici. Dei 50 siriani, all'albergo di Sadali ne sono rimasti tre. Tutti gli altri non ci sono più e non hanno lasciato detto nulla."

L'ipotesi è che i 47 migranti in fuga abbiano in mente di proseguire il loro viaggio in clandestinità verso un altro Paese europeo. A questo proposito Pili denuncia "È una farsa di Stato senza precedenti, una vergogna. Chi paga tutto questo? Aver trasportato con voli charter in Sardegna oltre 170 immigrati poi dislocati in un resort nuovo, in una località così particolare, sprovvista di servizi di sicurezza e pronto intervento, è la dimostrazione di una gestione da dilettanti."