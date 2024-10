“20 atleti sardi bloccati a Capo Verde (Africa). Lo Stato africano sospende voli Italia per 3 settimane per allarme virus. Siamo alla follia, adesso bloccano i rientri”.

Inizia così l’ennesima denuncia del leader di Unidos, Mauro Pili, che aggiunge: “I venti sardi erano partiti una settimana fa per una competizione mondiale di Kite-surf e ieri, al momento del rientro, hanno scoperto che tutti i voli per l’Italia erano stati cancellati per coronavirus. Si attende l’intervento della Farnesina per sbloccare la situazione che appare davvero paradossale considerato che si tratta di rientrare nel proprio paese d’origine”.

“Il governo dell'arcipelago turistico di Capo Verde, nell'Africa occidentale, ha deciso di sospendere per tre settimane i voli dall’Italia. Tutti i voli dall'Italia verso Capo verde sono vietati per un periodo di tre settimane”, si legge in un decreto del Consiglio dei ministri pubblicato nel Bollettino ufficiale del Paese, sottolinea Pili.

“La situazione – aggiunge – sarà rivalutata in base all'evoluzione del coronavirus in Italia", aggiunge il testo entrato immediatamente in vigore. La misura tiene conto del "livello di allerta dell'Oms e della crescente ansia della popolazione", nonche' delle "scarse risorse mediche del Paese per far fronte a una situazione su vasta scala", spiega il governo. Composta da nove isole al largo della costa del Senegal, l'ex colonia portoghese, indipendente dal 1975, e' una destinazione popolare per i turisti, in particolare in inverno”.

“Il turismo rappresenta circa il 20% del Pil. Capo Verde – conclude – è collegata all'Italia da voli charter e da quelli della compagnia nazionale Cabo Verde Airlines. Accoglie ogni anno circa 30 mila turisti dalla penisola, dove vivono oltre 20 mila capoverdiani, secondo le autorita’”.