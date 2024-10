Queste le dichiarazioni di Mauro Pili in merito all'incendio di Laconi:

"Disastro senza precedenti. Laconi circondata dalle fiamme. Un patrimonio immenso in cenere. Impossibile contrastarlo da terra. Si sta decidendo per l'evacuazione del centro abitato. Solo un Canadair in volo. Il capo della protezione Gabrielli mi ha garantito l'arrivo di altri. Devono arrivare da altre regioni. I tempi troppo lunghi rischiano di rendere tutto inutile".