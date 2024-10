“1.300 euro di pasticcini per il treno più lento d'Europa”. Così il deputato Mauro Pili accusa il Comune di Sassari per sprechi di denaro per comprare dei pasticcini serviti per un “banchetto per 80 persone” in occasione del viaggio inaugurale del treno veloce Cagliari – Sassari.

Il leader di Unidos pubblica anche la determinazione del Comune in cui si legge il nome della ditta a cui è stato affidato il servizio.

“A Sassari al comune non gli hanno venduto nemmeno i pasticcini e sono andati a comprarli a Sennori, e chissà se li pagheranno con la velocità del treno veloce”, ha detto con sarcasmo Pili che ha aggiunto: “Non è vero che il Sindaco di Sassari fa la guerra per la città metropolitana ma brinda a tarallucci e vino con il Presidente della Regione. Quando una pubblica amministrazione festeggia un treno che va a 80 km/ora – conclude il deputato - significa che non c'è limite al ridicolo”.