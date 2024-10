Prosegue la decima edizione della rassegna “I Grandi Interpreti della Musica” organizzata da Teatro e/o musica.

Dopo il “Duo Baldo” e Maria Luigia Borsi, stavolta è il turno di Maurizio Baglini e Silvia Chiesa che, questa sera alle 21.00, saliranno sul palco del Teatro Verdi a Sassari.

I due artisti proporranno un programma che spazierà dal Barocco al Romanticismo: dalla Suite per violoncello BWV 1009 di Bach alle Sonate per tastiera di Scarlatti L21, L184, L118 e L324, fino alle monumentali Sonate per violoncello e pianoforte op. 58 di Mendelssohn e op. 6 di Richard Strauss.