“È stata anche per me una vigilia degli esami particolare, confesso di essere molto emozionata perché si riaprono le scuole. Ragazzi e ragazze un enorme in bocca al lupo”.

A dirlo è la ministra Lucia Azzolina.

Questa mattina, alle 8:30, dopo circa 100 giorni, riaprono le scuole per accogliere 13 mila commissioni in tutta Italia che esamineranno i maturandi.

Nello specifico, in Sardegna le stesse commissioni sono 385, mentre gli studenti sardi posti sotto esame 13mila.

“Voi avete vissuto una emergenza difficile e avete dato una grande prova. Ce l'avete messa tutta se avrete studiato. La maturità 2020 è un ponte verso il futuro. Siete stati forti, coraggiosi, l'Italia ha bisogno di persone preparate che coltivino le proprie passioni; spero che i vostri sogni possano realizzarsi. Un abbraccio di cuore", ha detto la ministra Azzolina.