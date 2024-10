Sono 13.191 gli studenti sardi che domani saranno impegnati nella prova di italiano per l'esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore.

La seconda prova scritta, diversa per i vari indirizzi di studio, si svolgerà il 20 giugno.

Gli esami vedranno impegnati complessivamente 390 Presidenti di commissione e 2575 docenti con il ruolo di commissari interni ed esterni.

I candidati sono suddivisi in 780 classi che saranno esaminati da 390 commissioni. In Provincia di Cagliari le Commissioni esaminatrici sono 184 per 5.991 candidati interni e 163 esterni, in quella di Nuoro sono 55 le Commissioni per 1.687 studenti candidati interni e 60 esterni, in provincia di Oristano 37 Commissioni esamineranno 1.204 candidati interni e 39 esterni, a Sassari e provincia le Commissioni sono 114 per 3.882 candidati interni e 165 esterni.