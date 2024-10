“Ciuffo rosa Matti love eh hey / vedo tutto più rosa, rosa è la wave”, così il ritornello di Rosa, il nuovo singolo di Mattia Cerrito uscito proprio in questi giorni su Youtube con il videoclip ufficiale.

Ritmo coinvolgente e sonorità che strizzano l'occhio alla nuova ondata di musica americana, il cantante cagliaritano Mattia Cerrito si è imposto negli ultimi anni come uno degli astri nascenti del panorama musicale italiano.

E il giovane artista commenta la sua passione, "Amo fare musica, mi rilassa e mi tiene distratto dalle cose che non mi piacciono, Rosa è l'inizio di un nuovo e ricco percorso musicale, siamo solo all'inizio". Niente male come inizio dato che in poche ore dalla pubblicazione il video ha raggiunto e superato le 25.000 visualizzazioni, numeri da tenere in considerazione (ma altrettanto prevedibili) di un artista che fin dai primi brani è sempre riuscito a coinvolgere migliaia di giovani in rete.

Una sorta di “Figlio del web” come ama definirsi, ha numeri ottenuti non sono dalle apparizioni in televisione, oggi è l’esempio di come tantissimi giovani possono farsi conoscere ed esordire con le proprie potenzialità innate.

Come mai Rosa?

"Rosa è la mia nuova fissazione, ogni tanto ne ho una. Mi rilassa e mi fa sentire come se vivessi in un cartone animato pieno di colori".

Progetti per il futuro?

"Stiamo lavorando a suoni nuovi e testi speciali, porteremo tanta novità nel panorama musicale , ho delle cose da dire, Rosa è l'inizio del viaggio". Nei prossimi giorni Rosa sarà disponibile su Spotify e Apple Music in streaming.

VIDEO: