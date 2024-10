Importanti novità si profilano per quando riguarda la previsione degli eventi meteorologici e idrogeologici nell'isola.

Il meteorologo Matteo Tidili, infatti, illustrando il suo innovativo servizio di prevenzione meteo e monitoraggio idrogeologico, racconta come pur "non sostituendo quello della Protezione Civile, lo integra con informazioni di maggiore dettaglio e sempre contestualizzate al territorio comunale di riferimento. Nei comuni dove lavoro (Segariu, Capoterra e Monserrato) per il momento invio bollettini di dettaglio per qualsiasi fenomeno atteso sul territorio comunale. Si prendono in considerazione gelate, venti forti, alte temperature, rischio incendio, grandinate, nubifragi eccetera. Garantiamo un anticipo di almeno 24/48 ore rispetto all'evento anche se una linea di tendenza, per importanti manifestazioni, viene tracciata anche quattro o cinque giorni prima per consentire di prendere determinate decisioni".

"Segue poi la fase di monitoraggio costante ed in tempo reale durante l'evento con l'ausilio delle immagini satellitari, radar, fulminazioni con le quali l'amministrazione comunale verrà informata circa l'evoluzione o stazionarietà dei fenomeni in modo da prendere insieme importanti decisioni riguardanti la messa in sicurezza e interventi non strutturali, come la chiusura di strade o ponti".

Prosegue Tidili: "Il servizio, fino ad ora, ha avuto un enorme successo sopratutto dopo l'evento di settembre quando, nonostante un codice verde, su Cagliari si è scatenato un incredibile nubifragio dalle sembianze tropicali. La sera prima, analizzando i modelli ad alta risoluzione, a Monserrato avevamo deciso di attivare il C.O.C. preventivamente e già dalla notte eravamo pronti all'evento che poi è stato monitorato in tempo reale una volta che si è formato sulle coste dell'Algeria per muoversi verso Nord-Est in direzione delle coste meridionali della Sardegna".